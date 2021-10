ATP Sofia 2021, Jannik Sinner affronta James Duckworth per cancellare Toronto e sperare nelle Finals (Di venerdì 1 ottobre 2021) Buona la prima uscita per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha scelto il torneo di Sofia, che gli evocava ricordi dolcissimi (lo scorso anno vinse il suo primo titolo ATP sul cemento indoor dell’Armeec Arena), per tornare in campo a distanza di più di tre settimane dagli ottavi di finale degli US Open persi contro Alexander Zverev. Il 6-2 7-6 conseguito con il bielorusso Egor Gerasimov gli consegna un primo attestato di stima, ma ora l’asticella inizia ad alzarsi: ai quarti di finale l’altoatesino incrocerà le armi con James Duckworth. Il ventinovenne australiano è sempre stato un giocatore assai rispettabile nel circuito, rappresentando un avversario ostico da superare. C’è anche da sottolineare il momento del nativo di Sydney, sicuramente positivo: dal post US Open è arrivato un successo nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Buona la prima uscita per. Il tennista altoatesino ha scelto il torneo di, che gli evocava ricordi dolcissimi (lo scorso anno vinse il suo primo titolo ATP sul cemento indoor dell’Armeec Arena), per tornare in campo a distanza di più di tre settimane dagli ottavi di finale degli US Open persi contro Alexander Zverev. Il 6-2 7-6 conseguito con il bielorusso Egor Gerasimov gli consegna un primo attestato di stima, ma ora l’asticella inizia ad alzarsi: ai quarti di finale l’altoatesino incrocerà le armi con. Il ventinovenne australiano è sempre stato un giocatore assai rispettabile nel circuito, rappresentando un avversario ostico da superare. C’è anche da sottolineare il momento del nativo di Sydney, sicuramente positivo: dal post US Open è arrivato un successo nel ...

