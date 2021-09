Storia di un amore più forte della malattia: Michi dona un rene a Diva (Di giovedì 30 settembre 2021) Sarà che di queste storie non se ne ha mai abbastanza, sarà che conosco perfettamente i sentimenti espressi e provati da queste due meravigliose ragazze, ma io non vedevo l’ora di raccontarvi l’epilogo di questa favola d’amore di cui, noi di DiLei, ci eravamo già occupati qui Per chi se la fosse persa faccio un breve riassunto. Cinque anni fa durante un viaggio in Messico, Diva ha dei fortissimi mal di testa e una volta tornata in Italia, dopo l’ennesima emicrania, viene accompagnata dalla sua compagna Michela al pronto soccorso di Bologna, con la pressione 120 su 220, e proprio lì scoprono una anomalia della creatinina. Dopo alcuni esami, un ricovero e una biopsia, scoprono che é affetta dalla sindrome di Berger, per un anno e mezzo prende il cortisone (terapia per “fermare “ il più a lungo possibile la malattia che ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 settembre 2021) Sarà che di queste storie non se ne ha mai abbastanza, sarà che conosco perfettamente i sentimenti espressi e provati da queste due meravigliose ragazze, ma io non vedevo l’ora di raccontarvi l’epilogo di questa favola d’di cui, noi di DiLei, ci eravamo già occupati qui Per chi se la fosse persa faccio un breve riassunto. Cinque anni fa durante un viaggio in Messico,ha dei fortissimi mal di testa e una volta tornata in Italia, dopo l’ennesima emicrania, viene accompagnata dalla sua compagna Michela al pronto soccorso di Bologna, con la pressione 120 su 220, e proprio lì scoprono una anomaliacreatinina. Dopo alcuni esami, un ricovero e una biopsia, scoprono che é affetta dalla sindrome di Berger, per un anno e mezzo prende il cortisone (terapia per “fermare “ il più a lungo possibile lache ...

