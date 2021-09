Star in the Star termina in anticipo? (Di giovedì 30 settembre 2021) Star in the Star non sarà sospeso da Mediaset, nonostante gli ascolti a picco e le critiche, ma dovrebbe terminare prima del previsto. Star in the Star è destinato a terminare in anticipo? Mediaset avrebbe deciso che il programma condotto da Ilary Blasi non chiuderà nonostante i pessimi ascolti e le critiche, in base a quanto diffuso da Fanpage, ma la finale dovrebbe andare in onda giovedì 14 ottobre, dunque con due settimane d'anticipo rispetto al calendario iniziale. Star in the Star è partito con il forte handicap di essere una di via di mezzo tra Il Cantante Mascherato e Tale e quale show, questa sorta di peccato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021)in thenon sarà sospeso da Mediaset, nonostante gli ascolti a picco e le critiche, ma dovrebbere prima del previsto.in theè destinato are in? Mediaset avrebbe deciso che il programma condotto da Ilary Blasi non chiuderà nonostante i pessimi ascolti e le critiche, in base a quanto diffuso da Fanpage, ma la finale dovrebbe andare in onda giovedì 14 ottobre, dunque con due settimane d'rispetto al calendario iniziale.in theè partito con il forte handicap di essere una di via di mezzo tra Il Cantante Mascherato e Tale e quale show, questa sorta di peccato ...

Advertising

trashtvstellare : Choc stasera ancora nessuno ha twittato che Star In The Star assomiglia a T4l3 3 qu4l3 ed 1l c4nt4nt3 m4sch3r4t0? Tutto bene? - ndindina01 : @trashtvstellare A me mettono in crisi quelli della seconda manche, sopratutto Mina e Lady Gaga. Sullaa prima manch… - princesablondie : @trashquotidiano Che a Star in The Star non si sa chi c’è sotto la maschera, praticamente è una via di mezzo tra il… - AndreeTrama : RT @Sofi71282082: Comunque c'è da dire che i concorrenti di Star In The Star sono sicuramente più preparati di quelli di Tale e Quale Show.… - ROBADADONNE : Tra i cantanti da imitare a #StarInTheStar c'è #Zucchero. Sapete tutto su di lui? -