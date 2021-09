Stallo Vlahovic: la Fiorentina è a un bivio (Di giovedì 30 settembre 2021) Ultimatum di Rocco Commisso a Vlahovic: la Fiorentina non aspetterà ancora a lungo per il rinnovo. Intanto spunta l’opzione Scamacca Parole dure ed estremamente esplicite: il patron della Fiorentina Rocco Commisso non ha intenzione di aspettare Vlahovic ancora a lungo. “È da mesi che lavoriamo a questo affare, non mi sento di sbilanciarmi. – tuona il businessman italo-americano – Sono uscite cose che non esistono. Dusan mi dice di parlare col procuratore, il procuratore di parlare con Dusan. Qui a Firenze siamo professionisti e facciamo le cose sul serio, allora il procuratore venga qui e tratti per il suo giocatore, che vogliamo rendere il più pagato della storia della Fiorentina”. Ma qual è il reale stato della trattativa? Il punto sul rinnovo di Vlahovic Secondo le ... Leggi su zon (Di giovedì 30 settembre 2021) Ultimatum di Rocco Commisso a: lanon aspetterà ancora a lungo per il rinnovo. Intanto spunta l’opzione Scamacca Parole dure ed estremamente esplicite: il patron dellaRocco Commisso non ha intenzione di aspettareancora a lungo. “È da mesi che lavoriamo a questo affare, non mi sento di sbilanciarmi. – tuona il businessman italo-americano – Sono uscite cose che non esistono. Dusan mi dice di parlare col procuratore, il procuratore di parlare con Dusan. Qui a Firenze siamo professionisti e facciamo le cose sul serio, allora il procuratore venga qui e tratti per il suo giocatore, che vogliamo rendere il più pagato della storia della”. Ma qual è il reale stato della trattativa? Il punto sul rinnovo diSecondo le ...

Advertising

infoitsport : Rinnovo Vlahovic, situazione in stallo. De Magistris: “Quest’estate andrà via” - Fiorentinanews : Rinnovo #Dusan #Vlahovic, situazione in stallo. #De Magistris: 'Quest'estate andrà via' - Ftbnews24 : ???? #Vlahovic, rinnovo in stallo: Atletico Madrid e Tottenham alla finestra #Fiorentina #GenoaFiorentina #SerieA - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Si attende ancora per il rinnovo di #Vlahovic ? Situazione di stallo in casa #Fiorentina #LBDV #LeBombeDiVlad #Calci… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Si attende ancora per il rinnovo di #Vlahovic ? Situazione di stallo in casa #Fiorentina #LBDV #LeBombeDiVlad #Calci… -