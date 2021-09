Sophie Codegoni ha una cotta per Manuel Bortuzzo?

(Di giovedì 30 settembre 2021) Lulù ne è convinta:, secondo la ragazza, avrebbe unaper il nuotatoreNuova scenata di gelosia di Lulù nei confronti di. Ancora una volta c’entra. C’era stato infatti un precedente nella casa del Grande Fratello quandosi era fatta massaggiare dallo sortivo, scatenando la gelosia di Lucrezia. Adesso invece l’oggetto del contendere è una felpa, chiesta dalla modella a. Lulù non l’ha presa bene e ha commentato davanti al nuotatore, ignaro di essere oggetto d’attenzione della modella o almeno lo ha negato, e alla sorella Clarissa che le ha detto: “Anche se lei ha un interesse per, sappi che tutto ...

Lulù Selassié è gelosa di. La giovane principessa si è ormai convinta che l' ex tronista di Uomini e Donne è interessata a Manuel Bortuzzo e che sta facendo di tutto per rovinare il loro rapporto nato da poco ......rivela di esserci rimasta male del fatto che lui abbia dato la coroncina utilizzata per l'attività a, invece che a lei. Le principesse gli elencano poi una serie di attenzioni che la...GF Vip, Valentina Nulli Augusti fa chiarezza: “Con Fabrizio Corona non ho alcun rapporto” Valentina Nulli Augusti é sicuramente uno dei personaggi più ...Dopo il flirt nato tra Manuel e Lulù sembra che nella Casa del Grande Fratello sia nato un nuovo amore. Di recente, infatti, proprio la sorella di ...