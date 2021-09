Salvini la butta in caciara sul caso Morisi: “Un leghista omosessuale è reato?” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Leggo su qualche giornale che Luca Morisi è anche accusato di essere omosessuale”. Esordisce così Matteo Salvini nel suo intervento in collegamento a Mattino5. Il leader della Lega torna a parlare del caso giudiziario che sta riguardando l’ex guru della sua comunicazione, spostando l’attenzione su un fatto che non ha la minima valenza nell’ambito dell’indagine. Infatti, la vicenda del presunto “festino” nella sua abitazione di Belfiore (in provincia di Verona) fa solo da sfondo per la contestualizzazione delle accuse – presunta cessione di sostanze stupefacenti – e non è mai stato il fulcro della vicenda. Salvini dice che i giornali accusano Morisi di essere omosessuale “Non sapevo che l’omosessualità di un leghista fosse reato, anzi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) “Leggo su qualche giornale che Lucaè anche accusato di essere”. Esordisce così Matteonel suo intervento in collegamento a Mattino5. Il leader della Lega torna a parlare delgiudiziario che sta riguardando l’ex guru della sua comunicazione, spostando l’attenzione su un fatto che non ha la minima valenza nell’ambito dell’indagine. Infatti, la vicenda del presunto “festino” nella sua abitazione di Belfiore (in provincia di Verona) fa solo da sfondo per la contestualizzazione delle accuse – presunta cessione di sostanze stupefacenti – e non è mai stato il fulcro della vicenda.dice che i giornali accusanodi essere“Non sapevo che l’omosessualità di unfosse, anzi ...

