Parigi-Roubaix 2021: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Van Aert, Trentin e Moscon (Di giovedì 30 settembre 2021) È una delle Classiche Monumento più attese. Quest’anno ancor di più, visto lo stop forzato che ormai dura dal 2019 causa covid. Torna l’Inferno del Nord, la Parigi-Roubaix: appuntamento sul pavé francese domenica prossima, a sfidarsi i migliori corridori al mondo. Da van Aert a van der Poel passando per Sagan e Stuyven, fino ad arrivare ai nostri Trentin e Moscon. Andiamo a scoprire la startlist nel dettaglio. startlist Parigi-Roubaix 2021 Lotto Soudal FRISON Frederik VERMEERSCH Florian SWEENY Harry GILBERT Philippe VAN DER SANDE Tosh DEGENKOLB John GRIGNARD Sébastien BORA – hansgrohe SAGAN Peter POLITT Nils SCHACHMANN Maximilian MEEUS Jordi OSS Daniel BODNAR Maciej SAGAN ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) È una delle Classiche Monumento più attese. Quest’anno ancor di più, visto lo stop forzato che ormai dura dal 2019 causa covid. Torna l’Inferno del Nord, la: appuntamento sul pavé francese domenica prossima, a sfidarsi i migliori corridori al mondo. Da vana van der Poel passando per Sagan e Stuyven, fino ad arrivare ai nostri. Andiamo a scoprire lanel dettaglio.Lotto Soudal FRISON Frederik VERMEERSCH Florian SWEENY Harry GILBERT Philippe VAN DER SANDE Tosh DEGENKOLB John GRIGNARD Sébastien BORA – hansgrohe SAGAN Peter POLITT Nils SCHACHMANN Maximilian MEEUS Jordi OSS Daniel BODNAR Maciej SAGAN ...

nickbusca : Domenica torna la Parigi-Roubaix dopo più di due anni di stop e sabato si svolgerà la prima Roubaix femminile della… - SpazioCiclismo : La Bora-hansgrohe annuncia i suoi uomini per la #ParisRoubaix - SpazioCiclismo : Secondo i bookmaker è unanimemente Wout Van Aert il favorito della #ParisRoubaix Lo segue Mathieu Van Der Poel, ab… - SpazioCiclismo : La Cofidis annuncia la sua selezione attorno a Christophe Laporte #ParisRoubaix - rides_bike : Like a pro La Trek-Segafredo in ricognizione per la prima Parigi-Roubaix femminile -