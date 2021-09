Nazionale, Mancini potrebbe convocare un altro calciatore del Napoli (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo la vittoria a EURO 2020 la Nazionale Italiana continua a stupire tutti. La qualificazione ai mondiali sembra essere ampiamente alla portata degli azzurri, e settimana prossima gli uomini di Mancini scenderanno in campo per le semifinali di Nations League. La sfida è in programma per il 6 ottobre a Milano. Come riportato da Il Mattino potrebbero esserci delle novità riguardanti i convocati per la sfida. La lista, che verrà diramata stasera dalla Federcalcio, vedrà tra i convocati tre calciatori del Napoli che hanno già partecipato all'Europeo, ovvero Insigne, Di Lorenzo e Meret. FOTO IMAGOSecondo il quotidiano, però, Mancini potrebbe convocare anche Matteo Politano. L'esterno del Napoli, già molto vicino alla chiamata a giugno, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo la vittoria a EURO 2020 laItaliana continua a stupire tutti. La qualificazione ai mondiali sembra essere ampiamente alla portata degli azzurri, e settimana prossima gli uomini discenderanno in campo per le semifinali di Nations League. La sfida è in programma per il 6 ottobre a Milano. Come riportato da Il Mattinoro esserci delle novità riguardanti i convocati per la sfida. La lista, che verrà diramata stasera dalla Federcalcio, vedrà tra i convocati tre calciatori delche hanno già partecipato all'Europeo, ovvero Insigne, Di Lorenzo e Meret. FOTO IMAGOSecondo il quotidiano, però,anche Matteo Politano. L'esterno del, già molto vicino alla chiamata a giugno, ...

Advertising

forumJuventus : Bernardeschi si candida per il Chelsea: 'Pronto a giocare in attacco. L'ho fatto spesso in nazionale' ??… - gilnar76 : Nazionale, Mancini potrebbe convocare un altro calciatore del #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - _SiGonfiaLaRete : #Politano in #Nazionale? Tra i possibili convocati per la Nations League. Futuro #Insigne, incontro #ADL-#Pisacane… - PicenoTime : Graziano Ricami, consegnata maglia Atletico Ascoli al ct della Nazionale Roberto Mancini - CalcioNapoli24 : -