Nations League | Deschamps | Torino è la mia seconda casa

Ultime Notizie dalla rete : Nations League

Dichiarazione d'amore di Didier Deschamps alla Juve . Giovedì il ct guiderà la sua Francia proprio allo Stadium di Torino, nella semifinale dicontro il Belgio: " Sono felice, vedrò tante persone che ho conosciuto e che sono ancora alla Juve - ha detto in conferenza stampa - Considero quel club la mia seconda casa dopo cinque ...Didier Deschamps ha annunciato la lista dei 23 per la Final Four di, con i Bleus attesi giovedì prossimo all' Allianz Stadium di Torino dalla semifinale col Belgio. " Sono felice, vedrò tante persone che ho conosciuto e che sono ancora alla Juve - le ...A seguito della diramazione della lista dei convocati della Nazionale francese per la Final Four di Nations League, Didier Deschamps, ct dei campioni del Mondo ha risposto a chi gli chiedeva ...Ero più giovane, più impulsivo. Didier Deschamps ha annunciato la lista dei 23 per la Final Four di Nations League, con i Bleus attesi giovedì prossimo all'Allianz Stadium di Torino dalla semifinale c ...