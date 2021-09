Advertising

pisto_gol : Sam-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimehn fa doppietta,… - cn1926it : #FabianRuiz: “C’erano due-tre espulsioni per loro. Qualificazione aperta, testa a Firenze” - sportface2016 : #UEL | #NapoliSpartak Mosca 2-3, le dichiarazioni del centrocampista azzurro #FabianRuiz - salvione : Napoli, Fabian Ruiz: 'Mancano delle espulsioni, abbiamo dato tutto' - Spazio_Napoli : Fabian Ruiz durissimo contro l'arbitro: che accuse a fine partita -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fabian

- Il centrocampista delRuiz , è intervenuto ai microfoni di Sky al termine dell'incontro perso dall'undici di Spalletti contro lo Spartak Mosca : " Nervosismo nel finale? Volevamo vincere, peccato per l'...... Di Lorenzo che si sposta a sinistra ee Zielinski centrali per mantenere il tridente. ... E ilanche in inferiorità numerica spreca con Zielinski la clamorosa occasione del 2 - 0. Strano ...Il Napoli ha perso la prima partita stagionale, cedendo 3-2 di fronte allo Spartak Mosca nel secondo turno della fase a gironi di Europa League. Al termine del match il centrocampista degli azzurri ...Napoli-Spartak Mosca 2-3, le dichiarazioni del centrocampista azzurro Fabian Ruiz: "Mancano ancora quattro partite, non è finita" ...