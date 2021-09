Merck | Nuovo farmaco antivirale “efficace contro tutte le varianti note”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Merck Nuovo

il Giornale

Unfarmaco , ancora in fase sperimentale, sarebbe efficace nella lotta contro il Covid. La compagnia farmaceutica& Co. ha infatti annunciato che il suomedicinale antivirale sperimentale contro la Covid - 19, chiamato molnupiravir, si sarebbe dimostrato efficace contro tutte le varianti fino a questo ...New York, 30 set 07:40 - La compagnia farmaceutica& Co. ha annunciato che il suofarmaco antivirale sperimentale contro la Covid - 19, battezzato molnupiravir,...Il nuovo farmaco è ancora sperimentale, ma è stato già testato in laboratorio. Sarebbe efficace anche contro la variante Delta ...Il nuovo farmaco è ancora sperimentale, ma è stato già testato in laboratorio. Sarebbe efficace anche contro la variante Delta ...