Mantova | denunciati 234 furbetti del reddito di cittadinanza | in gran parte stranieri

(Di giovedì 30 settembre 2021) Avrebbero dichiarato il falso, fingendosi nullatenenti o lavorando in nero per poter percepire indebitamente ildi. Si allunga sempre più la lista deiscovati dalle ...

Nello specifico, sono al vaglio della Procura dile posizioni di 165 stranieri e 69 ... I carabinieri hanno accertato che molti dei, nel presentare l'istanza per la concessione del ...i carabinieri del comando provinciale, nell'ambito di un'indagine della Procura, hanno scoperto e denunciato 234 persone , di cui 165 stranieri e 69 italiani. Un piccolo esercito di ...Sono 234 le persone, che avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, denunciate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova nell'ambito di un'indagine delegata dalla Procura d ...Avrebbero dichiarato il falso, fingendosi nullatenenti o lavorando in nero per poter percepire indebitamente il reddito di cittadinanza. Si allunga sempre più la lista dei furbetti scovati dalle forze ...