Lucrezia Hailé furiosa con Sophie Codegoni | il motivo VIDEO

Leggi su novella2000

(Di giovedì 30 settembre 2021) La rabbia diha avuto da ridire su alcuni comportamenti cheha avuto nei confronti di Manuel Bortuzzo. Come sappiamo, infatti, i due ragazzi si sono avvicinati molto in queste prime settimane. Sembra, infatti, che stia nascendo qualcosa. Anche se è ancora troppo presto per dirlo, però, i due L'articolo proviene da Novella 2000.