Lewandowski fa 14 su 14 dal dischetto in Champions: 100% anche per due italiani (Di giovedì 30 settembre 2021) Robert Lewandowski ancora una volta devastante in Champions League: continua il ruolino di marcia perfetto dal dischetto Robert Lewandowski ha messo a segno una doppietta anche contro la Dinamo Kiev: doppietta aperta con un rigore, il 14° su 14 calciati in Champions League. Di gran lunga il migliore nella storia della competizione con il 100% di efficacia. Come lui, ma con meno tiri dal dischetto, anche conoscenze vecchie e nuove della Serie A, come evidenziato da Transfermarkt. Lewandowski 14 su 14Kakà 5 su 5Balotelli 3 su 3Giroud 3 su 3Immobile 3 su 3 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Robertancora una volta devastante inLeague: continua il ruolino di marcia perfetto dalRobertha messo a segno una doppiettacontro la Dinamo Kiev: doppietta aperta con un rigore, il 14° su 14 calciati inLeague. Di gran lunga il migliore nella storia della competizione con ildi efficacia. Come lui, ma con meno tiri dalconoscenze vecchie e nuove della Serie A, come evidenziato da Transfermarkt.14 su 14Kakà 5 su 5Balotelli 3 su 3Giroud 3 su 3Immobile 3 su 3 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TMit_news : Precisione dal dischetto: Lewandowski al 100%. Solo due italiani con la stessa media - Skriniar__37 : @FBiasin Lukaku è un attaccante devastante, ma se trova una squadra che difende bene (e la Juve stasera ha difeso b… - alessio_morra : #Barcellona ko, altro 3-0 in #ChampionsLeague, stavolta dal #Benfica. 5-0 del #Bayern, doppietta #Lewandowski. Trem… - martchiala : RT @sscalciobari: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! D'Errico trova un meraviglioso passaggio filtrante per Ruben Botta che stoppa di estern… - FootballReprt : RT @sscalciobari: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! D'Errico trova un meraviglioso passaggio filtrante per Ruben Botta che stoppa di estern… -