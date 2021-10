Ita, pronta una valanga di ricorsi sulle assunzioni (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa mattina il governo svelerà il suo piano di ammortizzatori per i lavoratori Alitalia, i quasi 8 mila esuberi del decollo di Ita. Se i sindacati chiedevano ammortizzatori sociali per tutta la durata del traballante piano industriale di Ita – dunque fino al 2025 – le indiscrezioni parlano di una norma ad hoc per arrivare a due anni di cassa integrazione straordinaria e uso per la prima volta dei fondi della cosiddetta Gol – Garanzia di occupabilità dei lavoratori – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa mattina il governo svelerà il suo piano di ammortizzatori per i lavoratori Alitalia, i quasi 8 mila esuberi del decollo di Ita. Se i sindacati chiedevano ammortizzatori sociali per tutta la durata del traballante piano industriale di Ita – dunque fino al 2025 – le indiscrezioni parlano di una norma ad hoc per arrivare a due anni di cassa integrazione straordinaria e uso per la prima volta dei fondi della cosiddetta Gol – Garanzia di occupabilità dei lavoratori – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Ita pronta ITA: la nuova compagnia di bandiera pronta al decollo Mancano pochi giorni al decollo ma le difficoltà della nuova compagnia di bandiera ITA, pronta al decollo, sembra non finiscano mai. Nata dalle ceneri della vecchia Alitalia, ITA è pronta a volare dal 15 ottobre sulle tratte nazionali e internazionali. I biglietti e le prenotazioni ...

Svizzeri nettamente contrari ad obbligo vaccino sul posto di lavoro Una persona su tre non darebbe inoltre seguito a un'eventuale imposizione e sarebbe pronta a citare in giudizio l'azienda o ad abbandonare l'impiego. Il rifiuto della coercizione raggiunge punte del ...

Ita firma Memorandum con Airbus per acquisto di 28 nuovi aeromobili Nuovo presidio dei lavoratori di Alitalia a Roma, domani dalle ore 10 fino alle 14, in occasione dell'incontro dei sindacati con il ministro del Lavoro Andrea Orlando ...

