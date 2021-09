Gruppo FS, la prevenzione viaggia in treno: torna Frecciarosa (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – La prevenzione torna a viaggiare in treno nel mese di ottobre: parte domani, venerdì 1 ottobre, Frecciarosa, il progetto per prevenire i tumori femminili, principalmente quelli al seno. La campagna, che da anni impegna FS Italiane insieme all’associazione Incontra Donna Onlus, è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute col sostegno dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e di Farmindustria. Ne dà notizia FS News, il giornale online del Gruppo, sottolineando che la conferenza stampa di presentazione della XI edizione si è svolta oggi in streaming e ha visto la partecipazione del Ministro della Salute, Roberto Speranza, dell’AD e DG di Trenitalia, Luigi Corradi, della Presidente di Incontra Donna Onlus, Adriana ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Lare innel mese di ottobre: parte domani, venerdì 1 ottobre,, il progetto per prevenire i tumori femminili, principalmente quelli al seno. La campagna, che da anni impegna FS Italiane insieme all’associazione Incontra Donna Onlus, è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute col sostegno dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e di Farmindustria. Ne dà notizia FS News, il giornale online del, sottolineando che la conferenza stampa di presentazione della XI edizione si è svolta oggi in streaming e ha visto la partecipazione del Ministro della Salute, Roberto Speranza, dell’AD e DG di Trenitalia, Luigi Corradi, della Presidente di Incontra Donna Onlus, Adriana ...

