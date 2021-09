Franz Serrano presenta a Venezia You are the real masterpiece | l' opera immersiva inserita nel contesto della mostra Modigliani Opera Vision

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) (, 30/9/2021) - L'installazione ideata dal fondatore di REZET 360° lancia un messaggio di autenticità, rinascita e di empowerment, che rimette l'uomo al centro del pensiero contemporaneo, 30/9/2021 -, ideatore del nuovo brand made in Italy di cosmetica attiva REZET 360°,l'installazione You are thein occasionecurata dalla Fondazione Amedeoe allestita negli spazi dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa MariaPietà di. You are theè ...