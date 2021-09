Figc, deciso lo stop alle multiproprietà nel mondo del calcio (Di giovedì 30 settembre 2021) La norma prevede l’obbligo di dismissione del Club che sale nel professionismo dalle categorie dilettantistiche. Per i casi esistenti è stato fissato l’obbligo di dismissione entro l’inizio della stagione sportiva 2024/2025 Leggi su itasportpress (Di giovedì 30 settembre 2021) La norma prevede l’obbligo di dismissione del Club che sale nel professionismo dcategorie dilettantistiche. Per i casi esistenti è stato fissato l’obbligo di dismissione entro l’inizio della stagione sportiva 2024/2025

