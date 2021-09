De Rienzo morto per "abuso di mix di droghe" secondo l'autopsia. Chiusa l'indagine (Di giovedì 30 settembre 2021) L'attore Pasquale Libero De Rienzo è morto il 15 luglio nel suo appartamento a Roma per abuso di eroina con positività anche a cocaina e sonniferi. Questo è ciò che... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 settembre 2021) L'attore Pasquale Libero Deil 15 luglio nel suo appartamento a Roma perdi eroina con positività anche a cocaina e sonniferi. Questo è ciò che...

