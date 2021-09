Dayane Mello, Rosalinda Cannavò invita a non votarla alla Fazenda: “E’ vittima di stupro, siate meno egoisti” (Di giovedì 30 settembre 2021) Il caso di Dayane Mello, presunta vittima di stupro nel reality A Fazenda 13, in Brasile, continua ancora a fare molto rumore. Rosalinda Cannavò è tra coloro che si è schierata con forza in suo supporto. Per l’ex inquilina del GF Vip, ciò che conta in questo momento è vedere l’amica Dayane fuori da quel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 settembre 2021) Il caso di, presuntadinel reality A13, in Brasile, continua ancora a fare molto rumore.è tra coloro che si è schierata con forza in suo supporto. Per l’ex inquilina del GF Vip, ciò che conta in questo momento è vedere l’amicafuori da quel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

