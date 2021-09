Conte su Draghi: «Autorevolissimo e capacissimo, ma non basta un uomo solo al comando per risolvere le cose» (Di giovedì 30 settembre 2021) «Il presidente Mario Draghi è Autorevolissimo e capacissimo. Ma non basta: sarebbe sbagliato per l’intero Paese e per tutti noi pensare che un uomo solo al comando possa risolvere tutti i problemi». Sono parole dell’ex premier e attuale leader del M5s Giuseppe Conte, a margine della rassegna Festival delle Città, in risposta a una domanda sulla possibile deresponsabilizzazione degli apparati burocratici e dei partiti quale effetto della presidenza dell’ex numero uno della Bce. Secondo l’ex premier, «il sistema Paese è molto complesso: sicuramente alla testa ci vuole una persona che possa dare un input giusto, ma c’è tutta una filiera che deve esprimere capacità amministrativa». «Non possiamo pensare di rifugiarci nella persona del ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) «Il presidente Mario. Ma non: sarebbe sbagliato per l’intero Paese e per tutti noi pensare che unalpossatutti i problemi». Sono parole dell’ex premier e attuale leader del M5s Giuseppe, a margine della rassegna Festival delle Città, in risposta a una domanda sulla possibile deresponsabilizzazione degli apparati burocratici e dei partiti quale effetto della presidenza dell’ex numero uno della Bce. Secondo l’ex premier, «il sistema Paese è molto complesso: sicuramente alla testa ci vuole una persona che possa dare un input giusto, ma c’è tutta una filiera che deve esprimere capacità amministrativa». «Non possiamo pensare di rifugiarci nella persona del ...

