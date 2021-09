Clima, Draghi allo Youth4Climate: “Impegno del G20 per contenere riscaldamento sotto 1,5 gradi. Dobbiamo fare di più e agire adesso” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Siamo consapevoli che Dobbiamo fare di più, molto di più. Questo sarà l’obiettivo del Vertice a Roma che si terrà alla fine di ottobre. A livello di G20, vogliamo prendere un Impegno per quanto riguarda l’obiettivo di contenere” il riscaldamento globale “al di sotto di 1,5 gradi”. E “vogliamo sviluppare strategie di lungo periodo che siano coerenti con questo obiettivo”. Mario Draghi ribadisce durante Youth4Climate a Milano il suo Impegno per centrare gli obiettivi Climatici. Il tempo stringe, è stato il messaggio del presidente del Consiglio durante il suo intervento alla Cop26 dei giovani: “Dobbiamo agire adesso. Sono convinto che abbiamo tanto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) “Siamo consapevoli chedi più, molto di più. Questo sarà l’obiettivo del Vertice a Roma che si terrà alla fine di ottobre. A livello di G20, vogliamo prendere unper quanto riguarda l’obiettivo di” ilglobale “al didi 1,5”. E “vogliamo sviluppare strategie di lungo periodo che siano coerenti con questo obiettivo”. Marioribadisce durante Youth4te a Milano il suoper centrare gli obiettivitici. Il tempo stringe, è stato il messaggio del presidente del Consiglio durante il suo intervento alla Cop26 dei giovani: “. Sono convinto che abbiamo tanto da ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Clima, Draghi incontrerà a Milano Greta Thunberg e le altre attiviste #gretathunberg - MediasetTgcom24 : Pre-Cop26, Draghi: 'Su clima giovani hanno ragione, transizione ecologica è una necessità' #Greta… - Italia_Notizie : Clima, Greta Thunberg incontra Draghi. La portavoce dei Fridays for Future: “Lui sa quello che chiediamo, ora servo… - aledige : Più che i giovani è #leuropa (leggi Germania) che ce lo chiede. In ballo ci sono i soldi a strozzo per il #PNRR e… - ItalyMattyBRaps : RT @fattoquotidiano: Clima, Draghi prende la parola ma viene interrotto dalle urla dei manifestanti – Video -