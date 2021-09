Capirci qualcosa dei film sul tempo di Christopher Nolan (Di giovedì 30 settembre 2021) Come sono stati girati e montati “Inception”, “Interstellar” e “Tenet”? A Bergamoscienza l’astrofisico Luca Perri e il regista Mauro Zingarelli proveranno a spiegarlo. Intanto ci siamo fatti anticipare qualcosa da quest’ultimo, senza capire tutto. Perché forse il regista britannico vuole così Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 settembre 2021) Come sono stati girati e montati “Inception”, “Interstellar” e “Tenet”? A Bergamoscienza l’astrofisico Luca Perri e il regista Mauro Zingarelli proveranno a spiegarlo. Intanto ci siamo fatti anticipareda quest’ultimo, senza capire tutto. Perché forse il regista britannico vuole così

Advertising

giuliogori : @ConteAlmaviva Nella doppia difficilissima sfida contro l'Ajax fu di gran lunga il migliore dei nostri difensori. N… - nonsiapplica : @Ariennoir se riesci a capirci qualcosa aggiornami - deathlyjeon : adesso riposo un po’ e poi provo a riprendere la lezione di statistica per capirci qualcosa - AnnaRomanelli65 : Per capirci qualcosa, qui accurata ricostruzione di tutta la vicenda #MimmoLucano che sconcerto - kovmorebi : @izanaearrings io sto cercando di capirci qualcosa, non l'ho ancora inquadrato ecco -