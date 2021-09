Avellino: arrestato 18enne indiziato di tentato omicidio plurimo (Di giovedì 30 settembre 2021) Avellino. I Carabinieri arrestano un 18enne indiziato di tentato omicidio plurimo. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in IPM emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Napoli, su conforme richiesta della Procura, nei confronti di un ragazzo avellinese appena 18enne. I Leggi su 2anews (Di giovedì 30 settembre 2021). I Carabinieri arrestano undi. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in IPM emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Napoli, su conforme richiesta della Procura, nei confronti di un ragazzo avellinese appena. I

Advertising

ptvtelenostra : SPARI IN VIALE ITALIA ARRESTATO ANCHE UN 18ENNE DI AVELLINO - - puntomagazine : Tentato omicidio a Avellino, arrestato 18enne - - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Avellino, lite durante festeggiamenti per gli #Europei con tre feriti: arrestato 18enne -… - bassairpinia : AVELLINO - ARRESTATO DAI CARABINIERI UN 18ENNE INDIZIATO DI TENTATO OMICIDIO PLURIMO. - - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Avellino, spari durante i festeggiamenti per la Nazionale: arrestato 18enne -