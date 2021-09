Accordo A2A-Confcommercio Lombardia a sostegno imprese

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Attivare azioni per la diffusione della cultura della sostenibilità nel settore terziario e dare vita ad una partnership strategica volta a supportare progetti concreti per la transizione energetica: questo l’obiettivo dell’siglato da A2A attraverso la controllata A2A Energia, e. L’intesa con A2A Energia – si legge – “consentirà adi garantire agli associati, attraverso leterritoriali lombarde, la possibilità di sottoscrivere offerte dedicate di fornitura dell’energia elettrica da fonti esclusivamente rinnovabili a tariffe agevolate con uno sconto del 10%. Sarà attivata anche l’iniziativa “impatto zero”, un progetto innovativo che permette di compensare le emissioni di CO2 generate dalle forniture gas ...

