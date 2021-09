Zaniolo 'graziato' per il gestaccio nel derby: solo una multa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il gesto volgare rivolto ai tifosi della Lazio costerà a Nicolò Zaniolo 10mila euro di multa, ma non la squalifica. Lo ha deciso il giudice sportivo nei confronti del centrocampista della Roma che ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il gesto volgare rivolto ai tifosi della Lazio costerà a Nicolò10mila euro di, ma non la squalifica. Lo ha deciso il giudice sportivo nei confronti del centrocampista della Roma che ...

