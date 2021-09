Under: «Addio alla Roma una delle cose più belle della mia carriera» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cenzig Under dimentica la Roma: ecco le parole dell’esterno turco, passato in estate all’OM. Le sue dichiarazioni Cenzig Under dimentica la Roma: le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Fenerbahce. Addio alla Roma – «È successo grazie all’allenatore e al presidente. È stata una delle decisioni migliori della mia carriera, ma voglio andare oltre, seguendo le indicazioni del mister». MILIK – «Lo conosco da quando giocava nel Napoli. Lasciatemelo dire, parliamo di un ottimo giocatore ed è molto motivato. Penso che porterà tanto alla squadra, sta facendo progressi in allenamento e spero ci porti nuove qualità ed energie». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cenzigdimentica la: ecco le parole dell’esterno turco, passato in estate all’OM. Le sue dichiarazioni Cenzigdimentica la: le sue parole in conferenza stampavigiliasfida contro il Fenerbahce.– «È successo grazie all’allenatore e al presidente. È stata unadecisioni migliorimia, ma voglio andare oltre, seguendo le indicazioni del mister». MILIK – «Lo conosco da quando giocava nel Napoli. Lasciatemelo dire, parliamo di un ottimo giocatore ed è molto motivato. Penso che porterà tantosquadra, sta facendo progressi in allenamento e spero ci porti nuove qualità ed energie». L'articolo proviene ...

