Udine, studenti universitari in piazza contro il Green pass: «Limita i nostri diritti, è intollerabile» (Di mercoledì 29 settembre 2021) C’è chi dice no al Green pass anche tra gli studenti universitari. Succede a Udine dove è si è tenuta oggi, 29 settembre, in piazza Venerio, una manifestazione sul tema “esercitazioni di democrazia” organizzata da un gruppo di studenti contro il Green pass. Presenti anche alcuni membri del personale universitario docente e tecnico amministrativo. «Nel nostro gruppo ci sono vaccinati e non vaccinati – ha spiegato una studentessa di Medicina che è anche portavoce degli studenti contro la certificazione verde anti Covid – ma comunque riteniamo il Green pass un intollerabile strumento di compressione dei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) C’è chi dice no alanche tra gli. Succede adove è si è tenuta oggi, 29 settembre, inVenerio, una manifestazione sul tema “esercitazioni di democrazia” organizzata da un gruppo diil. Presenti anche alcuni membri del personaleo docente e tecnico amministrativo. «Nel nostro gruppo ci sono vaccinati e non vaccinati – ha spiegato una studentessa di Medicina che è anche portavoce deglila certificazione verde anti Covid – ma comunque riteniamo ilunstrumento di compressione dei ...

LuigiF97101292 : RT @viaggrego: #Udine, #docente #vaccinato e col #GreenPass si #contagia. 80 #studenti finiscono in #quarantena e in #dad - messveneto : Patentino per il cellulare a 2.500 studenti e mille prof del Fvg: L’obiettivo dell’iniziativa è contrastare il cybe… - vatuttobene58 : @il_piccolo E su quale base scientifica il professore appoggia la sua teoria esposta agli studenti di un’università… - Udine_news_ : S.O.S studenti UniUd: due giorni dedicati alle pratiche di immatricolazione - - afradoc : RT @messveneto: Professore entra in aula e ai suoi studenti espone teorie no vax: io contrario, così sarà sterminata la popolazione: Il doc… -