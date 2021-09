Traffico Roma del 29-09-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 settembre 2021) LuceverdeBuonasera Bentrovati dalla redazioneconfine lungo la carreggiata esterna tra la la Valentina e l’ardeatina e rallentamenti in carreggiata interna tra la Cassia e la famiglia animali sulla strada tra via via Carmelo Ciaccio e rallentamenti sulla Cassia tra via Barbaranono e via di Grottarossa sulla tangenziale est e si rallenta tra via dello Scalo di San Lorenzo viale Castrense in direzione San Giovanni per lavoriin coda via Ostiense all’altezza del viadotto della Magliana in direzione del centro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it dormire tutto Grazie per l’attenzione servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...