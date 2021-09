SP 45 | prolungato il divieto di transito tra Montefalcone e la 90 bis

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Val Fortore (Bn) – Proseguirà sino a tutto il 15 ottobre ildilungo la Strada provinciale n. 45 collegante la Strada Statale 90 bis adi Val Fortore nel tratto ricompreso tra il km. 6+500 al Km. 18+500. Lo comunica il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento Angelo Carmine Giordano. Ilera stato originariamente previsto sino a tutto il corrente mese di settembre, ma a causa del protrarsi dei lavori di rigenerazione a freddo della pavimentazione necessari per assicurare il riammagliamento, miglioramento, riqualificazione e messa in sicurezza dell’arteria, il Dirigente Tecnico Giordano ed il responsabile dei lavori Angelo De Blasio, sentito il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, hanno disposto la ...

