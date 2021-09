Sinner-Gerasimov domani in tv | orario canale e diretta streaming Atp Sofia 2021

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Janniksfida Egoral secondo turno dell’Atp 250 di, evento di scena in Bulgaria. Esordio non particolarmente ostico per l’altoatesino, che ha usufruito di un bye al primo turno essendo la prima testa di serie. I due si sono già affrontati quest’anno a Barcellona es’impose in due set. Tutto lascia pensare ad un altro successo del classe 2001, ma guai a sottovalutare l’avversario. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La contesa si svolgerà nella giornata di, giovedì 30 settembre, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva del match sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport (201 o 204), ...

(6) Adrian Mannarino (FRA) 63 62 Secondo turno (1)Jannik(ITA) c. (q) Egor(BLR) Gianluca Mager (ITA) c. Miomir Kecmanovic (SRB) DOPPIO Primo turno Marcelo Demoliner/Rafael Matos (...Ildi oggi, ventenne dai lineamenti meno acerbi, con i ricci sotto controllo, il sorriso ... 7 - 6(8), 6 - 3 contro il bielorusso Egorù, bravo ad attaccarlo sistematicamente dal lato ...Ecco come vedere il secondo turno tra Sinner e Gerasimov domani in tv: orario canale e diretta streaming Atp Sofia 2021 ...Uno sguardo è per sempre: «Il trofeo è a casa mia a Montecarlo. Quando entro è la prima cosa che vedo sul lato sinistro: è molto, molto bello perché il primo non si scorda mai». A novembre di un anno ...