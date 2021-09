“Quest’inverno epidemia gemella” Covid | il timore di Fabrizio Pregliasco | “Giusto prepararsi”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Emergenza sanitaria, il rischio perprevisto questo inverno. Prende parola il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, durante un’intervista rilasciata per Il Messaggero. I timori sollevati dall’esperto procedono di pari passo con le misure di contenimento che “potrebbero diminuire nel tempo”. “Con gli sbalzi termici e la maggior permanenza in luoghi chiusi che caratterizzano l’arrivo dell’inverno dobbiamo attenderci, oltre al, un nuovo rialzo della circolazione di infezioni respiratorie, inclusa da virus influenzale”. Non nasconde i suoi timori., per il prossimo inverno, afferma: “Temiamo una twin epidemics. Sperando non si verifichi, è comunqueallo scenario peggiore”. L’esperto per ...