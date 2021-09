“Pagato per stare in silenzio, cosa ho visto”. Omicidio Laura Ziliani, in una lettera la testimonianza choc (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si sono avvalse della facoltà di non rispondere Paola e Silvia Zani e il fidanzato, il 27enne Mirto Milani, arrestati con l’accusa di avere ucciso la madre delle ragazze, Laura Ziliani, l’ex vigilessa e impiegata comunale a Roncadelle scomparsa l’8 maggio scorso a Temù nel bresciano e ritrovata cadavere l’8 agosto. Il giudice per le indagini preliminari di Brescia Alessandra Sabatucci, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare su richiesta del pm Caty Bressanelli, ha varcato prima la soglia dell’istituto penitenziario di Verziano, dove sono detenute le due sorelle, poi è entrata nel carcere Canton Mombello per ascoltare il 27enne. Laura Ziliani, la lettera anonima: “Pagato per restare in silenzio” Difesi dai legali Elena Invernizzi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si sono avvalse della facoltà di non rispondere Paola e Silvia Zani e il fidanzato, il 27enne Mirto Milani, arrestati con l’accusa di avere ucciso la madre delle ragazze,, l’ex vigilessa e impiegata comunale a Roncadelle scomparsa l’8 maggio scorso a Temù nel bresciano e ritrovata cadavere l’8 agosto. Il giudice per le indagini preliminari di Brescia Alessandra Sabatucci, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare su richiesta del pm Caty Bressanelli, ha varcato prima la soglia dell’istituto penitenziario di Verziano, dove sono detenute le due sorelle, poi è entrata nel carcere Canton Mombello per ascoltare il 27enne., laanonima: “per rein” Difesi dai legali Elena Invernizzi ...

