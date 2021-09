Mourinho fa turnover in Conference League “Ma vogliamo la coppa” (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Preferirei giocare la Champions League ma giochiamo la Conference e dobbiamo provare a vincerla. L’obiettivo immediato è vincere domani e finire al primo posto del girone”. Mette le cose in chiaro Josè Mourinho alla vigilia di Zorya-Roma, match della seconda giornata della fase a gironi di Conference League. Lo Special One ammette che ricorrerà a un pò di turnover ma “non esiste una seconda squadra. Abbiamo la necessità di fare riposare alcuni giocatori e c’è la possibilità per dare una chance a chi non sta giocando molto. L’obiettivo resta vincere la partita”. L’allenatore portoghese mette in guardia i suoi: “Abbiamo analizzato lo Zorya e le partite principali, come ad esempio quella contro la Dinamo Kiev. Hanno sempre giocato con un 4-4-2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Preferirei giocare la Championsma giochiamo lae dobbiamo provare a vincerla. L’obiettivo immediato è vincere domani e finire al primo posto del girone”. Mette le cose in chiaro Josèalla vigilia di Zorya-Roma, match della seconda giornata della fase a gironi di. Lo Special One ammette che ricorrerà a un pò dima “non esiste una seconda squadra. Abbiamo la necessità di fare riposare alcuni giocatori e c’è la possibilità per dare una chance a chi non sta giocando molto. L’obiettivo resta vincere la partita”. L’allenatore portoghese mette in guardia i suoi: “Abbiamo analizzato lo Zorya e le partite principali, come ad esempio quella contro la Dinamo Kiev. Hanno sempre giocato con un 4-4-2 ...

