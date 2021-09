La voce dei no-vax sulle radio pirata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Discorsi di libertà, appelli alla disobbedienza civile e alla reazione contro i provvedimenti decisi dal governo in fatto di vaccinazioni e green pass. Da qualche giorno, la sera, sulla frequenza di 7210 – 7211.5 KhZ, in modulazione Usb, ascoltabile in Italia ma anche Francia e Slovenia, si riceve il segnale di una radio pirata No-vax. La scelta di usare le onde corte per queste trasmissioni è vecchia quasi come la storia della radio, seppure nel mondo, soprattutto per la lotta contro regimi antidemocratici, rimane un metodo molto utilizzato per diversi motivi. Innanzi tutto costa relativamente poco reperire un trasmettitore di questo tipo e impiantare un'antenna, inoltre operando nelle ore serali la propagazione per riflessione delle onde provocata dalla ionizzazione degli strati alti dell'atmosfera permette di coprire lunghe ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 settembre 2021) Discorsi di libertà, appelli alla disobbedienza civile e alla reazione contro i provvedimenti decisi dal governo in fatto di vaccinazioni e green pass. Da qualche giorno, la sera, sulla frequenza di 7210 – 7211.5 KhZ, in modulazione Usb, ascoltabile in Italia ma anche Francia e Slovenia, si riceve il segnale di unaNo-vax. La scelta di usare le onde corte per queste trasmissioni è vecchia quasi come la storia della, seppure nel mondo, soprattutto per la lotta contro regimi antidemocratici, rimane un metodo molto utilizzato per diversi motivi. Innanzi tutto costa relativamente poco reperire un trasmettitore di questo tipo e impiantare un'antenna, inoltre operando nelle ore serali la propagazione per riflessione delle onde provocata dalla ionizzazione degli strati alti dell'atmosfera permette di coprire lunghe ...

