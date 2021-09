La rivelazione di Federico Chiesa: “Non avessi fatto il calciatore…” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il calciatore ha parlato della sua carriera e non solo Federico Chiesa, predestinato e foglio d’arte ma anche campione d’Europa con la maglia dell’Italia e stella della Juve. Il calciatore si è raccontato in un’intervista al ‘The Telegraph‘ in cui ha parlato di vari temi, anche di quello che avrebbe fatto se non fosse diventato un calciatore. Chiesa ha infatti studiato alla Scuola Internazionale di Firenze. “Pensavano che un giorno sarei potuto diventare un calciatore, ma credevano anche che avrei potuto fare qualcos’altro. Mia mamma mi ha sempre detto che ‘se hai buoni voti a scuola avrai buone prestazioni nel calcio e se hai buone prestazioni nel calcio allora avrai buoni voti a scuola’. Sono complementari. Nel mondo moderno l’istruzione è fondamentale. Ti aiuta a superare la pressione dei media nel mio caso, ad ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il calciatore ha parlato della sua carriera e non solo, predestinato e foglio d’arte ma anche campione d’Europa con la maglia dell’Italia e stella della Juve. Il calciatore si è raccontato in un’intervista al ‘The Telegraph‘ in cui ha parlato di vari temi, anche di quello che avrebbese non fosse diventato un calciatore.ha infatti studiato alla Scuola Internazionale di Firenze. “Pensavano che un giorno sarei potuto diventare un calciatore, ma credevano anche che avrei potuto fare qualcos’altro. Mia mamma mi ha sempre detto che ‘se hai buoni voti a scuola avrai buone prestazioni nel calcio e se hai buone prestazioni nel calcio allora avrai buoni voti a scuola’. Sono complementari. Nel mondo moderno l’istruzione è fondamentale. Ti aiuta a superare la pressione dei media nel mio caso, ad ...

