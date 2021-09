Insigne: "Osimhen ci farà vincere. I paragoni con i top non gli fanno bene" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alla vigilia di Napoli-Spartak Mosca, Lorenzo Insigne ha presentato la sfida in conferenza stampa. Il capitano azzurro ha affrontato tanti temi, tra cui la crescita di Victor Osimhen e le sue potenzialità. "Conosciamo le sue potenzialità, si vedono anche in allenamento. Anche lì vuole dare sempre il massimo e fare gol. Più segna e più è meglio per noi. E' un ragazzo molto giovane e non dobbiamo mettergli pressione con paragoni deleteri. Può migliorare e crescere, ci farà vincere molto". Napoli, Insigne, OsimhenInsigne: "Osimhen parla inglese, non ci capiamo" Lorenzo Insigne, poi, ha parlato del valore di Osimhen e del rapporto con il nigeriano. "Ho un buon rapporto con tutti, con lui un po' ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alla vigilia di Napoli-Spartak Mosca, Lorenzoha presentato la sfida in conferenza stampa. Il capitano azzurro ha affrontato tanti temi, tra cui la crescita di Victore le sue potenzialità. "Conosciamo le sue potenzialità, si vedono anche in allenamento. Anche lì vuole dare sempre il massimo e fare gol. Più segna e più è meglio per noi. E' un ragazzo molto giovane e non dobbiamo mettergli pressione condeleteri. Può migliorare e crescere, cimolto". Napoli,: "parla inglese, non ci capiamo" Lorenzo, poi, ha parlato del valore die del rapporto con il nigeriano. "Ho un buon rapporto con tutti, con lui un po' ...

Advertising

caterinabalivo : Soli al comando, a punteggio pieno dopo 6 partite! Se è un sogno non svegliateci! Grande Osimhen, ma pure il capita… - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 2-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (11') ? rig. #Insigne (57') ?? - Spazio_Napoli : Insigne: 'Osimhen ci farà vincere. I paragoni con i top non gli fanno bene' - cn1926it : #Spalletti: “Napoli ambiente ideale per #Lozano e #Osimhen. Domani cambierò…” - CalcioNapoli24 : -