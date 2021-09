Il delirio del prof: "FdI fascista". Scoppia la bufera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gli universitari di Fratelli d'Italia segnalano la "lezione" del professore secondo cui il partito della Meloni sarebbe "fascista". Chiesto l'allontanamento dalla cattedra Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gli universitari di Fratelli d'Italia segnalano la "lezione" delessore secondo cui il partito della Meloni sarebbe "". Chiesto l'allontanamento dalla cattedra

Advertising

NicolaPorro : ?? I #tamponi gratis agli onorevoli, la proposta di #Remuzzi sui bambini positivi e i virologi di Stato. Questo e al… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @RIndrio @cinziasecchi @AndreaMarano11 @amatorosalia1 33/eterno'in eterno, vivi come se dovessi mo… - AmedeoG : RT @confundustria: Alcuni medici e infermieri che sono corsi senza indugio da Cuba per aiutarci nel pieno del delirio, sono morti. I Gover… - Failbetter6 : RT @confundustria: Alcuni medici e infermieri che sono corsi senza indugio da Cuba per aiutarci nel pieno del delirio, sono morti. I Gover… - Mano640331 : RT @confundustria: Alcuni medici e infermieri che sono corsi senza indugio da Cuba per aiutarci nel pieno del delirio, sono morti. I Gover… -