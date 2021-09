GF Vip, le sorelle Selassiè non sarebbero principesse: “Il papà è in carcere” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sull’ultimo numero del settimanale Oggi è apparso un gossip davvero interessante che riguarda le sorelle Selassiè del Grande Fratello Vip. Lucrezia, Jessica e Clarissa hanno preso parte al reality show di Canale 5 con il titolo di principesse, tuttavia, pare che la verità non sia affatto questa. Le sorelle Selassiè non sarebbero principesse vere Le principesse Selassiè hanno un falso titolo nobiliare? Questa è la domanda che si stanno ponendo molti telespettatori del GF Vip. In queste ore, infatti, è stata sganciata una bomba non indifferente sul loro conto. Stando a quanto emerso, le tre ragazza non sarebbero realmente delle principesse in quanto il loro padre avrebbe falsificato i ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sull’ultimo numero del settimanale Oggi è apparso un gossip davvero interessante che riguarda ledel Grande Fratello Vip. Lucrezia, Jessica e Clarissa hanno preso parte al reality show di Canale 5 con il titolo di, tuttavia, pare che la verità non sia affatto questa. Lenonvere Lehanno un falso titolo nobiliare? Questa è la domanda che si stanno ponendo molti telespettatori del GF Vip. In queste ore, infatti, è stata sganciata una bomba non indifferente sul loro conto. Stando a quanto emerso, le tre ragazza nonrealmente dellein quanto il loro padre avrebbe falsificato i ...

