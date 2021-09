GF Vip 6: Jessica e Samy passano la notte insieme (Di mercoledì 29 settembre 2021) La principessa e il modello hanno passato l’ultima notte insieme nello stesso letto. I due era già qualche giorno che erano molto vicini tanto che Jessica aveva già confidato le attenzioni “particolari” di Samy alle altre concorrenti. Samy e Jessica passano la notte insieme nello stesso letto. Un avvicinamento concreto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì e che conferma la “simpatia” tra i due giovani che, con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) La principessa e il modello hanno passato l’ultimanello stesso letto. I due era già qualche giorno che erano molto vicini tanto cheaveva già confidato le attenzioni “particolari” dialle altre concorrenti.lanello stesso letto. Un avvicinamento concreto avvenuto nellatra lunedì e martedì e che conferma la “simpatia” tra i due giovani che, con Articolo completo: dal blog SoloDonna

