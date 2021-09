Figlia di Pelé, 'papà sta lasciando l'ospedale' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pelé ora "è più forte e sta lasciando l'ospedale per continuare a riprendersi e curarsi a casa". Lo scrive su Instagram la Figlia Kely Nascimento - a commento di una foto in cui abbraccia l'asso ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021)ora "è più forte e stal'per continuare a riprendersi e curarsi a casa". Lo scrive su Instagram laKely Nascimento - a commento di una foto in cui abbraccia l'asso ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Figlia di Pelé, 'papà sta lasciando l'ospedale': (ANSA) - ROMA, 29 SET - Pelé ora 'è più forte e s… - glooit : Figlia di Pelé, 'papà sta lasciando l'ospedale' leggi su Gloo - rtl1025 : ?? #Pelé ora 'è più forte e sta lasciando l'ospedale per continuare a riprendersi e curarsi a casa', racconta la fi… - ScMotorieSelmi : Figlia di Pelé, 'papà sta lasciando l'ospedale' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Figlia di Pelé, 'papà sta lasciando l'ospedale' 'Per continuare a riprendersi e per curarsi a casa' -

Ultime Notizie dalla rete : Figlia Pelé Figlia di Pelé, 'papà sta lasciando l'ospedale' Pelé ora "è più forte e sta lasciando l'ospedale per continuare a riprendersi e curarsi a casa". Lo scrive su Instagram la figlia Kely Nascimento - a commento di una foto in cui abbraccia l'asso ...

Pelé sta per lasciare l'ospedale, la figlia: 'Proseguirà le cure a casa' "Ciao ciao Brasile". Parole comuni, ma che assumono grande importanza se a scriverle è Kely Nascimento, la figlia dell'ex campione brasiliano Pelé che sui social ha costantemente pubblicato aggiornamenti sulla salute e sul percorso di riabilitazione del padre, operato a inizio settembre all'ospedale Albert ...

Figlia di Pelé, 'papà sta lasciando l'ospedale' - Calcio Agenzia ANSA ora "è più forte e sta lasciando l'ospedale per continuare a riprendersi e curarsi a casa". Lo scrive su Instagram laKely Nascimento - a commento di una foto in cui abbraccia l'asso ..."Ciao ciao Brasile". Parole comuni, ma che assumono grande importanza se a scriverle è Kely Nascimento, ladell'ex campione brasilianoche sui social ha costantemente pubblicato aggiornamenti sulla salute e sul percorso di riabilitazione del padre, operato a inizio settembre all'ospedale Albert ...