E se l' aumento dell' inflazione non fosse temporaneo?

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ieri ha detto che gli stimoli monetari non vanno ritirati troppo rapidamente perché l'impennata di inflazione nella zona euro è determinata da fattori temporanei. "Non ci sono segnali che questo aumento dell'inflazione si stia diffondendo in tutta l'economia", ha detto Lagarde in una conferenza organizzata dalla Bce sulla politica monetaria post pandemia: "La sfida chiave è garantire che non reagiamo in modo eccessivo agli shock transitori dell'offerta che non hanno impatto sul medio termine". Ma nel momento in cui i prezzi di gas ed energia aumentano e i problemi nella catena di approvvigionamento sembrano approfondirsi, fino a quando la Bce potrà considerare l'inflazione come temporanea?

