Da Trani a Taranto. Cosa vuol dire spostare un sistema marcio da una procura all'altra

Enrico Laghi, ex commissario dell'Ilva in amministrazione straordinaria indicato dal governo Renzi, è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il gip ha disposto il sequestro di 363 mia euro e gli arresti domiciliari, sebbene la procura di Potenza guidata da Francesco Curcio avesse richiesto addirittura la detenzione in carcere. Secondo il pm, Laghi sarebbe "il regista occulto e spregiudicato" di un "disegno criminoso" che vedeva coinvolti l'ex procuratore della Repubblica di Trani e di Taranto, Carlo Maria Capristo, il suo sodale avvocato Giacomo Ragno, il solito Piero Amara, il funzionario di Polizia Filippo Paradiso e il consulente dell'Ilva Nicola Nicoletti. Tutti erano coinvolti in uno scambio intrecciato di favori e utilità: consulenze, sponsorizzazioni, atti giudiziari favorevoli, raccomandazioni.

