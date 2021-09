Confcommercio presenta le sue proposte ai candidati sindaco

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Un dialogo aperto in un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, per il rilancio della città. Si è concluso l’incontro organizzato ieri daCampania, nella sede di Salerno, per rapre priorità edelle imprese aisindaci, Vincenzo Napoli, Antonio Cammarota, Michele Sarno ed Elisabetta Barone, alle prossime elezioni amministrative 2021. Costruire la nuova Salerno del futuro è un impegno che deve passare attraverso un monitoraggio continuo e costante dei bisogni, che porti a una programmazione a medio-lungo termine e un piano di interventi mirati, queste le aspettative messe sul piatto. Dal 2012 ad oggi sono sparite 384 attività di commercio al dettaglio, segno di una crisi iniziata ben prima che gli artigli della pandemia aggredissero il tessuto economico del commercio ...