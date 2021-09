Comunali 2021 – Come, dove e quando si vota: la guida completa alle elezioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Domenica 3 e lunedì 4 ottobre saranno chiamati alle urne oltre 12 milioni di cittadini di più di mille comuni italiani – tra cui 6 capoluoghi di regione – per le amministrative 2021. In Calabria si voterà anche per il presidente di Regione, dopo la prematura scomparsa della governatrice Jole Santelli. dove si vota – I seggi saranno aperti in 1349 comuni in tutte le regioni. Le città più importanti sono Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste. Ma si vota anche in altri 14 capoluoghi di provincia: Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese. Sono circa 137 i comuni con più di 15 mila abitanti e 1.212 quelli con una popolazione inferiore inferiore. In Valle d’Aosta è coinvolto il solo Ayes, mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Domenica 3 e lunedì 4 ottobre saranno chiamatiurne oltre 12 milioni di cittadini di più di mille comuni italiani – tra cui 6 capoluoghi di regione – per le amministrative. In Calabria si voterà anche per il presidente di Regione, dopo la prematura scomparsa della governatrice Jole Santelli.si– I seggi saranno aperti in 1349 comuni in tutte le regioni. Le città più importanti sono Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste. Ma sianche in altri 14 capoluoghi di provincia: Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese. Sono circa 137 i comuni con più di 15 mila abitanti e 1.212 quelli con una popolazione inferiore inferiore. In Vd’Aosta è coinvolto il solo Ayes, mentre ...

