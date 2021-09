Bari | botti illegali e roghi | il sindaco scrive al prefetto Frequenti spari di fuochi d' artificio | situazione insopportabile | chiesta la convocazione del comitato per la sicurezza

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Non se ne può più deid’contro ogni regola e contro ogni, né dei. È il senso della lettera che, Antonio Decaro,di, ha scritto a Maria Pagano,. Il primo cittadino chiede che il fenomeno sia contrastato con rigore. L'articolo: ilal did'ladelper la ...

Advertising

zazoomblog : Bari botti illegali e roghi: il sindaco scrive al prefetto Frequenti spari di fuochi dartificio situazione insoppor… - baritoday : Roghi a Carbonara e Ceglie ma anche botti di mezzanotte a Bari: Decaro scrive al prefetto per un incontro urgente… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari botti

Noi Notizie

Non se ne può più dei fuochi d'artificio contro ogni regola e contro ogni sicurezza, né dei roghi illegali. È il senso della lettera che, Antonio Decaro, sindaco di, ha scritto a Maria Pagano, prefetto. Il primo cittadino chiede che il fenomeno sia contrastato con rigore.Grazia Di, consigliera regionale con la delega al turismo e soprattutto alla promozione dei ... ma fortemente suggestivo e di indubbio impatto scenografico (il grande Forno Comunitario, le...Inizia con il botto il campionato del Futsal Noci 2019. La compagine biancoverde nella prima giornata del campionato regionale di serie C1 maschile batte con un netto 7-0 l’Eraclio Barletta. Un buon i ...Daniel debutta dal 1’ e la sua rete contro lo Spezia spinge i rossoneri in testa davanti al Napoli In tribuna papà Paolo, nel ’61 l’ultimo gol di nonno Cesare. Una autentica dinastia calcistica ...