Avellino stop ai roghi, linea dura del sindaco Festa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Nuova ordinanza del sindaco di Avellino, Gianluca Festa che dispone il divieto di abbruciamenti sul territorio comunale sette giorni su sette con sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro. Vista e richiamata integralmente l'Ordinanza sindacale n. 36 del 01/02/2020, della quale vengono confermate le motivazioni, i presupposti e gli obiettivi ivi contenuti e descritti e le successive proroghe disposte con Ordinanze n. 78/2020, n. 161/2020 e n. 200/2020; Considerata la necessità del presente provvedimento di salvaguardare e preservare la salute pubblica; Considerato, altresì, il principio generale del divieto di abbruciamento dei materiali, anche vegetali, sanzionato penalmente ed in via amministrativa, derogato in via di eccezione esclusivamente alle rigorose condizioni previste ...

