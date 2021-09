Auto confiscata rimedia 35 multe | proprietario nei guai

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinuava a circolare benché il veicolo fosse confiscato perché in precedenza non era coperto da assicurazione per responsabilità civile. E leper le diverse infrazioni venivano però notificate all’agenzia del Demanio di Bologna perché risultava, dopo la confisca, l’intestatario del veicolo. Ora però ildel veicolo è stato rintracciato dagli agenti della polizia locale e dovrà mettere mano al portafogli e pagare circa 4000 euro per 35 contravvenzioni. La vicenda ha avuto inizio alcuni mesi fa quando l’vettura di un 56enne di Napoli è stata sottoposta a controllo dalla Polizia Stradale di Bologna per la mancata copertura assicurativa sul veicolo. L’fu sequestrata ed affidata ad una ditta per la custodia. Dopo una istanza la macchina fu riaffidata al possessore e ...

Continuava a circolare benché il veicolo fosse confiscato perchè in precedenza non era coperto da assicurazione per responsabilità civile. E le multe per le diverse infrazioni venivano però notificate ...