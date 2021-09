ATP Sofia 2021, Gianluca Mager vola ai quarti di finale! Sconfitto Kecmanovic in due set (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gianluca Mager colpisce ancora. Il n.78 del mondo ha Sconfitto per 7-6 (3) 6-3 il serbo Miomir Kecmanovic (n.62 del ranking) e ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Sofia. Il ligure, dopo aver dominato la scena contro il francese Adrian Mannarino nel primo turno, si è imposto anche contro il balcanico in maniera autorevole. Mager è stato abile a tenere botta nel primo parziale, venendo fuori al tie-break, e nella seconda frazione in maniera chirurgica ha fatto calare il sipario sul 6-3. Nel prossimo round l’azzurro dovrà vedersela con il vincente della sfida tra la testa di serie n.2 Gael Monfils e il bielorusso Ilya Ivashka. Nel primo set l’avvio è un po’ incerto per Mager, che si trova a inseguire nello score nel settimo gioco, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021)colpisce ancora. Il n.78 del mondo haper 7-6 (3) 6-3 il serbo Miomir(n.62 del ranking) e ha conquistato l’accesso aidi finale dell’ATP di. Il ligure, dopo aver dominato la scena contro il francese Adrian Mannarino nel primo turno, si è imposto anche contro il balcanico in maniera autorevole.è stato abile a tenere botta nel primo parziale, venendo fuori al tie-break, e nella seconda frazione in maniera chirurgica ha fatto calare il sipario sul 6-3. Nel prossimo round l’azzurro dovrà vedersela con il vincente della sfida tra la testa di serie n.2 Gael Monfils e il bielorusso Ilya Ivashka. Nel primo set l’avvio è un po’ incerto per, che si trova a inseguire nello score nel settimo gioco, ...

