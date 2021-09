Xiaomi Watch Color 2 finalmente ufficiale: cosa può offrire lo smartwatch (Di martedì 28 settembre 2021) Lo Xiaomi Watch Color 2 è stato ufficialmente annunciato in Cina: parliamo diuno smartWatch cool, ben dotato in termini di hardware (tra cui il sensore per la misurazione della SpO2) e disponibile ad un prezzo davvero invitante. Un dispositivo perfetto per chi ama praticare sport, e questo si può notare dall forme piuttosto angolose ed impetuose della cassa e dai cinturini in silicone che presentano una propensione sportiva. Inoltre, quest’ultimi sono stati annunciati in ben sei diverse Colorazioni molto belle: blu, arancione, giallo, verde, e i classici nero e bianco. Si tratta di un device il cui rapporto qualità/prezzo, almeno in Cina, è davvero interessate. L’unico dubbio è se questo wearable giungerà anche in Europa. Quanto ai dettagli, lo Xiaomi Watch ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Lo2 è stato ufficialmente annunciato in Cina: parliamo diuno smartcool, ben dotato in termini di hardware (tra cui il sensore per la misurazione della SpO2) e disponibile ad un prezzo davvero invitante. Un dispositivo perfetto per chi ama praticare sport, e questo si può notare dall forme piuttosto angolose ed impetuose della cassa e dai cinturini in silicone che presentano una propensione sportiva. Inoltre, quest’ultimi sono stati annunciati in ben sei diverseazioni molto belle: blu, arancione, giallo, verde, e i classici nero e bianco. Si tratta di un device il cui rapporto qualità/prezzo, almeno in Cina, è davvero interessate. L’unico dubbio è se questo wearable giungerà anche in Europa. Quanto ai dettagli, lo...

